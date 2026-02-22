Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
Крылья СоветовНе начат

Ари рассказал, почему Кариока так рано завершил карьеру

Бывший нападающий "Спартака" Ари рассказал, что узнавал у другого экс-спартаковца Рафаэла Кариоки, почему он принял решение завершить игровую карьеру в 36 лет.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Ари, у Кариоки еще были перспективы поиграть в хороших командах.

"Я поддерживаю контакт с Кариокой. Спрашивал у него, почему он рано завершил карьеру, и он сказал, что это было у него в планах.

Я считаю, что Кариока еще мог поиграть в хороших клубах, но это его выбор. Желаю ему удачи в новых начинаниях", — отметил Ари в беседе с "Чемпионатом".


Рафаэл Кариока выступал за "Спартак" с 2009 по 2015 год, включая аренды в "Васко да Гама" (2010) и "Атлетико Минейро" (2014–2015). За красно-белых бразилец отыграл 139 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Последним клубом Кариоки был мексиканский "Тигрес" (2017–2025; 335 матчей, 6 голов, 25 результативных пасов, 8 трофеев).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится