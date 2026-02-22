Ари рассказал, почему Кариока так рано завершил карьеру

"Я поддерживаю контакт с Кариокой. Спрашивал у него, почему он рано завершил карьеру, и он сказал, что это было у него в планах.
Я считаю, что Кариока еще мог поиграть в хороших клубах, но это его выбор. Желаю ему удачи в новых начинаниях", — отметил Ари в беседе с "Чемпионатом".
Рафаэл Кариока выступал за "Спартак" с 2009 по 2015 год, включая аренды в "Васко да Гама" (2010) и "Атлетико Минейро" (2014–2015). За красно-белых бразилец отыграл 139 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
Последним клубом Кариоки был мексиканский "Тигрес" (2017–2025; 335 матчей, 6 голов, 25 результативных пасов, 8 трофеев).