Арбелоа может уйти из "Реала" после матча с "Бенфикой" — источник

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа может покинуть свой пост после ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с португальской "Бенфикой".
Об этом сообщает Sport.es. Причиной увольнения может стать возможная неудача мадридцев. Напомним, что в первом матче в Лиссабоне "Реал" выиграл со счетом 1:0.

Источник отмечает, что игроки "Реала" начинают "терять веру в происходящее", а руководство клуба не понимает стиль игры, который прививает команде Арбелоа.

Альваро возглавил "Реал" 13 января после увольнения Хаби Алонсо. На данный момент под его руководством сливочные провели 10 матчей, в которых одержали 7 побед и потерпели 3 поражения. В субботу, 21 февраля, "Королевский клуб" уступил "Осасуне" со счетом 1:2 в матче 25 тура Ла Лиги.

Матч "Реал" — "Бенфика" состоится в среду, 25 февраля. Начало — в 23:00 мск.

