По словам Магасса, проблем в переговорах с Международной федерацией футбола (ФИФА) об этой встрече не возникло.
"Мы согласовали товарищеский матч Мали и России с ФИФА. Никаких проблем не возникло. Результат встречи будет учтен, очки за эту игру будут начислены командам в рейтинг ФИФА", — отметил Магасса в беседе со Sport24.
Товарищеский матч между сборными России и Мали состоится 27 марта. Ранее сообщалось, что 31 марта Россия сыграет с национальной командой Гватемалы, но эта встреча отменилась по причине загруженного графика гватемальцев.
Российская сборная отстранена от официальных соревнований с марта 2025 года.
В Мали рассказали о согласовании с ФИФА матча против сборной России
Фото: Getty Images