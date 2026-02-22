Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Крылья СоветовИдёт

Морозов рассказал, почему не считает состав "Спартака" укомплектованным

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов поделился мнением о нынешнем составе красно-белых. Этой зимой клуб подписал одного нового футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
Морозов считает, что у "Спартака" есть проблемы в линии защиты.

"Команда будет доказывать, что претендует на медали.

Не считаю, что "Спартак" укомплектован, у него есть проблемы в обороне.

Но брать футболистов — это не главное, главное — показывать хороший футбол.

Игроки "Спартака" должны получать удовольствие, тогда и зрители будут его получать. В прошлом сезоне мне игра команды нравилась, в этом году — меньше. В некоторых матчах они показывали хороший футбол, а в некоторых — бездарный", — передает слова Морозова "Советский спорт".

26 января в "Спартак" из калининградской "Балтики" за 3,8 млн евро перешел полузащитник Владислав Саусь. По итогам первой части сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками занимают 6 место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится