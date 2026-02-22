Морозов рассказал, почему не считает состав "Спартака" укомплектованным

"Команда будет доказывать, что претендует на медали.
Не считаю, что "Спартак" укомплектован, у него есть проблемы в обороне.
Но брать футболистов — это не главное, главное — показывать хороший футбол.
Игроки "Спартака" должны получать удовольствие, тогда и зрители будут его получать. В прошлом сезоне мне игра команды нравилась, в этом году — меньше. В некоторых матчах они показывали хороший футбол, а в некоторых — бездарный", — передает слова Морозова "Советский спорт".
26 января в "Спартак" из калининградской "Балтики" за 3,8 млн евро перешел полузащитник Владислав Саусь. По итогам первой части сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками занимают 6 место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.