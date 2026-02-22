"Урал" пытался подписать воспитанника "Спартака" — источник

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, екатеринбуржцы были готовы выложить от 100 до 120 млн рублей за трансфер воспитанника "Спартака", форварда Павла Мелешина, выступающего за "Сочи".
Сделка не состоялась, потому что сочинский клуб отказался продавать нападающего. Павел Мелешин выступает за "Сочи" с сентября 2024 года. На данный момент в составе команды он провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.
Мелешин не играет с апреля 2025 года из-за разрыва крестообразной связки. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.
В последний день зимнего трансферного окна в России екатеринбургский "Урал" намеревался подписать центрального нападающего, но потерпел неудачу.
Фото: ФК "Сочи"