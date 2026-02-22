Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
Крылья СоветовНе начат

Тихонов провел параллель между "Балтикой" и "Лестером"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался о перспективах калининградской "Балтики" во второй части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению Тихонова, Андрей Талалаев создал по-настоящему боевую команду.

"Все, что делает Талалаев — это отлично! Андрею Викторовичу большое уважение. Он выходит и не боится ни с кем играть от себя, а не от соперника, создал боевую команду.

Хочется верить в сказку "Балтики". Помните "Лестер" в Англии? Все думали также: команда идет, провалится и провалится. Но не провалилась", — отметил Тихонов в беседе с "Чемпионатом".

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Балтика" с 35 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. В 19 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча состоится в пятницу, 27 февраля. Начало — в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится