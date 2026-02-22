Тихонов провел параллель между "Балтикой" и "Лестером"

"Все, что делает Талалаев — это отлично! Андрею Викторовичу большое уважение. Он выходит и не боится ни с кем играть от себя, а не от соперника, создал боевую команду.
Хочется верить в сказку "Балтики". Помните "Лестер" в Англии? Все думали также: команда идет, провалится и провалится. Но не провалилась", — отметил Тихонов в беседе с "Чемпионатом".
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Балтика" с 35 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. В 19 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча состоится в пятницу, 27 февраля. Начало — в 19:30 мск.