Агент Джона заявил, что игрок все еще интересен "Зениту"

"Можно ли сказать, что переговоры по переходу Джона Джона в "Зенит" на паузе? Интерес был и есть, все остальное увидим в будущем", — приводит слова Пасторелло "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" проявляется интерес к Джону Джону. Сообщалось, что российский клуб может предложить за бразильского полузащитника порядка 25-ти миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Джона с "Ред Булл Брагантино" истекает летом 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне полузащитник выступил в 51 матче за бразильский клуб, в которых записал на свой счет 13 голов и отдал 11 результативных передач.
