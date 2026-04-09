Стал известен дуэт комментаторов на матч "Зенит" - "Краснодар"

Роман Трушечкин и Александр Аксенов будут работать на матче сине-бело-голубых против "быков", сообщает Telegram-канал "Матч Премьер".
12 апреля состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе.