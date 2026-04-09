Бубнов - о словах Дзюбы по поводу отмены гола в ворота ЦСКА: надоел со своими понтами

Экс-игрока "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал недовольство нападающего "Акрона" Артема Дзюбы по поводу отмены его гола в ворота ЦСКА.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
"Это нарушение. Слова Дзюбы? Он может всё что хочет говорить.
Он уже надоел со своими понтами.
Дзюбе всё можно, что ли?", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

В компенсированное ко второму тайму матча 23-го тура РПЛ "Акрон" - ЦСКА (1:2) время, после подачи углового, нападающий Артем Дзюба забил гол, сравняв счет в игре. Однако после вмешательства системы VAR, главный судья встречи Владимир Москалев аннулировал взятие ворот из-за нарушения правил в атаке со стороны форварда тольяттинцев. Арбитры посчитали, что Дзюба сфолил на вратаре "армейцев" Игоре Акинфееве во время удара по мячу.

