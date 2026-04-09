Глушаков высказался о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"

"Арбитр нормально отработал. Где-то даже простил "Спартак". Могли удалить Денисова вчера.Так что для красно-белых он неплохо судил. Им еще поставили пенальти. Может, "Спартаку" в этом матче повезло с судейством", - сказал Глушаков "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 8 апреля, состоялся матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6.