Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Глушаков высказался о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о судействе в матче красно-белых против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Денис Глушаков заявил, что "Спартаку" повезло с судейством в матче Кубка России против "Зенита".

"Арбитр нормально отработал. Где-то даже простил "Спартак". Могли удалить Денисова вчера.
Так что для красно-белых он неплохо судил. Им еще поставили пенальти. Может, "Спартаку" в этом матче повезло с судейством", - сказал Глушаков "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 8 апреля, состоялся матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6.

