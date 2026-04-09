Экс-тренер ЦСКА может возглавить "Динамо"

По информации источника, бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Динамо". Российский специалист отказался от возможности стать главным тренером "Крыльев Советов", так как хочет работать в Москве.
Переговоры с руководством бело-голубых начнутся после окончания текущего сезона, когда станут понятны результаты команды под руководством Ролана Гусева.
Федотов являлся главным тренером московского ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под руководством российского специалиста "армейцы" провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.
На данный момент московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 23-х матчах.
Источник: Telegram-канал Sport Baza