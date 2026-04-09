Карпин прокомментировал перспективы Соболева попасть в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий карпин оценил шансы нападающего "Зенита" Александра" Соболева попасть в состав национальной команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован.
У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть", - сказал Карпин "РИА Новости Спорт".



В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

