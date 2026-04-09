Быстров - о "Зените": так играть на своем поле нельзя!

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о матче команды против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
Владимир Быстров заявил, что "Зенит" ни секунды не доминировал в матче против "Спартака".

"Зенит", играя дома при своих болельщиках, ни секунды не доминировал. Так играть на своем поле нельзя!
Понимаю, что Кубок, впереди важный матч с "Краснодаром" в РПЛ. Но это не оправдания! Если футболистов не заводят фанаты, то я не знаю, что делать дальше", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром Арене".

Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0, сине-бело-голубые потерпели поражение в серии пенальти со счетом 6:7.

