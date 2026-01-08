Смородская: в "Спартаке" Карпин совмещал бы успешнее, чем в "Динамо"

"В "Спартаке" Карпин совмещал бы успешнее, чем в "Динамо"? Думаю, да. Не знаю точно, как было бы в "Спартаке", но есть ощущение, что с ними Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне. Там меньше проблем с игроками, и для Карпина не было бы все в новинку", - сказала Смородская "РБ Спорту".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые провели 22 матча, одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
17 ноября пресс-служба "Динамо" объявила об отставке Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"