"Правильное решение". Тукманов - о приглашении Шаронова и Жиркова в "Динамо"

"Думаю, что хороший тренерский штаб сформирован. И Жирков, и Шаронов — в прошлом футболисты сборной России. У Жиркова вообще великолепная футбольная биография. Думаю, что это правильное решение — пригласить их в "Динамо", - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
В декабре московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее главным тренером бело-голубых был Валерий Карпин, который занимает аналогичный пост в сборной России.
По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал назначение Юрия Жиркова и Романа Шаронова в тренерский штаб "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"