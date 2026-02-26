Матчи Скрыть

"Неприятная травма". Мусаев рассказал о готовности Кордобы к рестарту сезона

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о физическом состоянии своего форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Наша основная задача была привести его к сезону в оптимальном состоянии здоровья.

У нас отменилась последняя игра на сборах и, наверное, ему еще не хватает игрового тонуса. Но он с командой, уже работает 3 недели в полную, сыграл 30 минут с "Зенитом", - сказал Мусаев.

32-летний нападающий "Краснодара" Джон Кордоба записал на свой счет 8 забитых голов и 4 результативные передачи в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Также колумбийский форвард оформил 4+2 по системе гол плюс пас в 7 матчах Кубка России.

В субботу, 28 февраля, в рамках 19-го тура чемпионата страны команда Мурада Мусаева примет на своем поле "Ростов". Южное дерби начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

