"Неприятная травма". Мусаев рассказал о готовности Кордобы к рестарту сезона

"У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Наша основная задача была привести его к сезону в оптимальном состоянии здоровья.
У нас отменилась последняя игра на сборах и, наверное, ему еще не хватает игрового тонуса. Но он с командой, уже работает 3 недели в полную, сыграл 30 минут с "Зенитом", - сказал Мусаев.
32-летний нападающий "Краснодара" Джон Кордоба записал на свой счет 8 забитых голов и 4 результативные передачи в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Также колумбийский форвард оформил 4+2 по системе гол плюс пас в 7 матчах Кубка России.
В субботу, 28 февраля, в рамках 19-го тура чемпионата страны команда Мурада Мусаева примет на своем поле "Ростов". Южное дерби начнется в 14:30 по московскому времени.
Источник: "СЭ"