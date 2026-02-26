"Неприятная травма". Мусаев рассказал о готовности Кордобы к рестарту сезона

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о физическом состоянии своего форварда Джона Кордобы.

Фото: ФК "Краснодар"

"У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Наша основная задача была привести его к сезону в оптимальном состоянии здоровья.