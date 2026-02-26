Мейра - о российском наставнике: может тренировать топовый европейский клуб

"Может ли Семак тренировать европейские клубы? Конечно! Почему нет? На данный момент он один из лучших тренеров в России, и у меня нет сомнений, что у него есть все качества и навыки для того, чтобы тренировать топовую команду в Европе", - сказал Мейра Metaratings.
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 18 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.
Вместе с российским специалистом сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России, двукратными обладателями Кубка России и пятикратными обладателями Суперкубка России.