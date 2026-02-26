Матчи Скрыть

Бубнов рассказал инсайд о будущем Галактионова в "Локомотиве"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Бубнов заявил, что Михаил Галактионов покинет пост главного тренера "Локомотива", если клуб не станет чемпионом РПЛ.

"Здесь есть другая трудность. В том смысле, что перед чемпионатом им не ставилась задача стать чемпионами. А сейчас, с учётом того, что они рядом совсем, задача поставлена. Перед Галактионовым. И, если он её не выполнит… Там есть такая информация…

Инсайд. Что он может покинуть "Локомотив", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".


Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством "железнодорожники" провели 26 матчей, одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.

