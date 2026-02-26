Орлов: Соболев - это поражение "Зенита"

"Для меня Соболев - это поражение "Зенита", сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться.
Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
В первой части нынешнего сезона Александр Соболев отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами за "Зенит" в 23 матчах РПЛ и Кубка России. Всего на счету 28-летнего центрфорварда 12+5 по системе гол плюс пас в 54 играх за сине-бело-голубых.
Соболев присоединился к петербургскому клубу летом 2024 года, перейдя из стана московского "Спартака". Контракт игрока действует до июня 2027-го.