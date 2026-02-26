Матчи Скрыть

Талалаев, Мойзес и еще 8 футболистов пропустят 19-й тур РПЛ

Пресс-служба РПЛ объявила, кто пропустит 19-й тур РПЛ из-за дисквалификаций.
Фото: ФК "Балтика"
В списке оказались главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев, игроки ЦСКА Мойзес и Иван Обляков, футболисты "Оренбурга" Данила Хотулев и Евгений Болотов, вингер "Спартака" Игорь Дмитриев, правый защитник "Динамо" Хуан Касерес, защитник "Ростова" Умар Сако, защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе и защитник "Акрона" Ионуц Неделчару.


19-й тур Российской Премьер-Лиги стартует завтра, 27 февраля, матчем петербургского "Зенита" и калининградской "Балтики". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков в 18-ти матчах.

