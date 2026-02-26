"Уфа" и Агапов сняли шуточный ролик после задержания игрока полицией (видео)

В видео Илья Агапов стоит с гитарой на фоне Уфимского училища искусств. На вопрос о поступлении футболист с улыбкой отвечает: "Не приняли". На фоне ролика играет песня Михаила Круга "Владимирский централ".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник был арестован за проникновение в музыкальную школу в нетрезвом состоянии. Сам игрок позже утверждал, что хотел зайти в здание погреться, после чего у него произошел конфликт с охранницей.
Агапов является футболистом ЦСКА, на данный момент он выступает в составе "Уфы" на правах аренды. В текущем сезоне футболист суммарно провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, голевыми действиями не отличился.
Фото: ФК ЦСКА