Мусаев высказался об уходе Козлова в ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал трансфер хавбека Данилы Козлова в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Всегда не очень приятно, когда кто-то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь.

Шанс оставить Козлова в команде, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться", - сказал Мусаев.

21-летний Данила Козлов покинул "Краснодар" и присоединился к московскому ЦСКА в это зимнее трансферное окно. Атакующий полузащитник подписал контракт со столичнм клубом до конца июня 2029 года. Соглашение также включает возможность продления еще на один сезон.

В составе "быков" хавбек принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.

Источник: "СЭ"

