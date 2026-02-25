В "Балтике" объяснили, как Саусь оказался в "Спартаке"

- Было несколько клубов, которые вели с нами переговоры. Где-то это было вялотекуще, где-то были просто зондирования.
"Спартак" в этом плане действовал очень стремительно. Переговоры закрылись, на самом деле, за два-три дня. Был оффер, который мы отклонили. Потом был второй оффер, и мы его приняли, - цитирует Маргаряна пресс-служба клуба.
О переходе Сауся в "Спартак" было объявлено 26 января. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.