Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч с "Монако"

В среду вечером "ПСЖ" сыграет с "Монако" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

Парижане проведут встречу на своём поле. Рулевой "ПСЖ" Луис Энрике определился со стартовым составом. Россиянин Матвей Сафонов начнёт матч с первых минут.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Кварацхелия, Баркола.



Полузащитник "Монако" Александр Головин не примет участия в игре. Россиянин пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в первой встрече команд.

