Аталанта
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Реал Мадрид
1 - 1 1 1
Бенфика1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Галатасарай1 тайм

Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч с "Монако"

В среду вечером "ПСЖ" сыграет с "Монако" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Парижане проведут встречу на своём поле. Рулевой "ПСЖ" Луис Энрике определился со стартовым составом. Россиянин Матвей Сафонов начнёт матч с первых минут.

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Кварацхелия, Баркола.

Полузащитник "Монако" Александр Головин не примет участия в игре. Россиянин пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в первой встрече команд.

