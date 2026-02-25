В "Уфе" прокомментировали задержание Агапова

"ФК "Уфа" в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова.
Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.
На данный момент клуб ведёт внутреннее расследование произошедшего, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона", — говорится в сообщении "Уфы".
Клуб из Башкортостана выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона 2025/2026 уфимцы с 20 очками располагаются на 16 месте турнирной таблицы второго дивизиона российского футбола.
Первую часть сезона Илья Агапов провёл в аренде в "Акроне", за который отыграл 4 матча без результативных действий.