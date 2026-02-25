Матчи Скрыть

В "Уфе" прокомментировали задержание Агапова

Пресс-служба футбольного клуба "Уфа" выпустила заявление относительно задержания защитника команды Ильи Агапова. В уфимский клуб Агапов перешёл на правах аренды из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил, что Агапов в нетрезвом состоянии проник в здание детской музыкальной школы, вступил в конфронтацию с охранницей учебного заведения, а затем был доставлен Росгвардией в полицейский участок, где провёл ночь.

"ФК "Уфа" в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова.

Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб ведёт внутреннее расследование произошедшего, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона", — говорится в сообщении "Уфы".

Клуб из Башкортостана выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона 2025/2026 уфимцы с 20 очками располагаются на 16 месте турнирной таблицы второго дивизиона российского футбола.

Первую часть сезона Илья Агапов провёл в аренде в "Акроне", за который отыграл 4 матча без результативных действий.

