Таранов уверен, что "Крылья Советов" способны навязать борьбу "Динамо"

Экс-игрок национальной сборной России Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и московским "Динамо".
Он считает, что смена главного тренера у столичной команды может сыграть на руку самарцам.

- "Крыльям" может пойти на пользу то, что у динамовцев новый главный тренер. Гусев - ещё молодой специалист и, возможно, игроки пока не до конца понимают некоторые тактические замыслы тренерского штаба, - передаёт слова Таранова "РБ Спорт".

Поединок состоится 1 марта в Самаре. После 18 туров "Динамо" занимает 10-е место с 21 очком, тогда как "Крылья Советов" идут 12-ми, набрав 17 баллов.

Отметим, что лидирует в чемпионате "Краснодар" с 40 очками в копилке. В тройку также входят "Зенит" (39) и "Локомотив" (37).

