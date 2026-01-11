Мостовой жалеет, что Гусев не позвал его в штаб "Динамо"

"Сегодня Юру Жиркова видел, сказал ему, что он выбрал хороший вариант. Что могу сказать: жалко, что меня Гусев в тренерский штаб не позвал! (Смеётся.). Я бы согласился! На приглашение Шаронова и Жиркова смотрю позитивно. Самому "Динамо" уже терять нечего, все, что можно было, они в чемпионате уже упустили", — сказал Мостовой в беседе с "Советским спортом".
Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10 месте турнирной таблицы с 21 очком в активе. 17 ноября пост главного тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин, исполняющим обязанности наставника команды назначили Ролана Гусева.
23 декабря Гусев был утвержден в должности главного тренера без приставки "и.о." минимум до конца сезона 2025/2026.
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал назначение Юрия Жиркова и Романа Шаронова в тренерский штаб Ролана Гусева в московском "Динамо".
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового