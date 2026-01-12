Кирьяков считает, что в России пока нет молодых игроков, готовых к Европе

По его словам, на текущий момент в стране нет игроков, которые были бы полностью готовы к выступлениям за зарубежные команды высокого уровня.
- Никто из наших молодых перспективных футболистов пока абсолютно не готов выступать в ведущих европейских чемпионатах. Пока они еще очень сырые. Может быть, наиболее близки к этому Батраков, Глушенков и Кисляк, которые выделяются на фоне остальных, - передаёт слова Кирьякова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Батраков находится в сфере интересов ряда ведущих клубов Европы, а "Локомотив", по данным прессы, требует за него более 30 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"