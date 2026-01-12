Гасилин: уход Гонду - не потеря, он был игроком ротации в "Зените"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил трансфер форварда Лусиано Гонду, который перешёл в ЦСКА в рамках обмена между петербургским и московским клубами.
Фото: ФК "Зенит"
Аргентинский форвард стал частью сделки по приобретению "Зенитом" Игоря Дивеева. По мнению Гасилина, расставание с Гонду не нанесло ущерба составу петербургской команды.

- Лусиано - хороший форвард. Это фактурный игрок, он может зацепиться, тонко сыграть. Для "Зенита" это тоже не потеря, там он стал игроком ротации, - передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

В чемпионате России лидирует "Краснодар" с 40 очками в активе. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 баллов соответственно. Четвёртым в чемпионате идёт ЦСКА, набравший 36 очков.

