"Футбол — это часть бизнеса. Если поступит предложение в районе 30–35 миллионов, ЦСКА задумается. А вот 15 миллионов — это маловато для такого игрока, тем более он продолжает развиваться. Если бы были европейские турниры, цена 30–35 миллионов была бы нормальной. Сейчас из-за бана она ниже", - цитирует Масалитина "Советский Спорт".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
На счету полузащитника 7 матчей в составе национальной команде России и 1 забитый мяч. В составе ЦСКА Кисляк становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
Масалитин назвал цену, за которую ЦСКА стоит продавать Кисляка
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе Матвея Кисляка из стана "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА