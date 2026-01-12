"Это все слухи". Футболист "Локомотива" - о возможном уходе Баринова в ЦСКА

"Это только слухи. Отлично встретили Баринова, пообщались — всё хорошо", - приводит слова Батракова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом и летом 2026 года на правах свободного агента перейдет в ЦСКА. Также источники сообщали, что "армейцы" попытаются выкупить футболиста в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"