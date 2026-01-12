"Надо хорошо поработать на сборах, улучшить те аспекты, которых нам не хватало в первой части. Это касается и лично меня, буду на сборах усердно заниматься, чтобы прибавить весной", - цитирует Батракова "Матч ТВ".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".
Батраков рассказал, что нужно сделать "Локомотиву", чтобы побороться за медали в РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков оценил перспективы команды во второй половине сезона.
Фото: ФК "Локомотив"