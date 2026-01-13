"Лацио" ввёл мораторий на трансфер Сперцяна - итальянский журналист

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился своим мнением о перспективах трансфера.
- Насколько понимаю, слухи об интересе "Лацио" были год назад, а может и раньше. После этого "Лацио" ввёл мораторий на трансфер по бюджетным соображениям. С тех пор ничего не было слышно про Сперцяна, – цитирует журналиста Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл за "Краснодар" 25 матчей, забил 9 мячей и оформил 13 ассистов. Его команда с 40 баллами в активе занимает первую строчку в чемпионате России.
Игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян рассматривался как потенциальная замена ушедшему из "Лацио" Маттео Гендузи.
Фото: ФК "Краснодар"