Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Булыкин предположил, ждёт ли "Динамо" падение в турнирной таблице

Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча команды с "Крыльями Советов" в 19 туре Премьер-Лиги, а также высказал мнение о турнирном положении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Над динамовцами перед этой игрой нет давления, потому что ниже в турнирной таблице с таким сильным составом скатиться уже нельзя.

По составу и мастерству они явно сильнее своего соперника. Я думаю, что "Динамо" не проиграет.

Главное — хорошо подвести ребят в физическом плане. Настроить коллектив для Гусева никогда не было проблемой. Хочется пожелать Ролану удачи", — отметил Булыкин в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент "Динамо" с 21 очком занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" с 17 баллами идут 12-ми.

Очное противостояние команд в 19 туре чемпионата состоится в воскресенье, 1 марта, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 13:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится