Булыкин предположил, ждёт ли "Динамо" падение в турнирной таблице

"Над динамовцами перед этой игрой нет давления, потому что ниже в турнирной таблице с таким сильным составом скатиться уже нельзя.
По составу и мастерству они явно сильнее своего соперника. Я думаю, что "Динамо" не проиграет.
Главное — хорошо подвести ребят в физическом плане. Настроить коллектив для Гусева никогда не было проблемой. Хочется пожелать Ролану удачи", — отметил Булыкин в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент "Динамо" с 21 очком занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" с 17 баллами идут 12-ми.
Очное противостояние команд в 19 туре чемпионата состоится в воскресенье, 1 марта, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 13:00 мск.