"Когда такой клуб тебя приглашает, ты можешь только приехать. Это важный вызов. Я знаю клуб, знаю состав, игроков. Мы должны улучшить то, что есть", - цитирует Карседо "Матч ТВ".
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера, контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее испанец был главным тренером кипрского "Пафоса", а также на протяжении нескольких лет был помощником Унаи Эмери в нескольких европейских клубах.
После 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками.
"Когда такой клуб тебя приглашает..." Карседо объяснил, почему принял предложение "Спартака"
Новый главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, почему принял предложение красно-белых.
Фото: GETTY IMAGES