"У нас отличные отношения с Унаи Эмери, он написал мне пару дней назад и поздравил с назначением в "Спартак". Сказал, что я смогу улучшить то, что мы делали в прошлом", - цитирует Карседо "Чемпионат".
Ранее Хуан Карлос Карседо был помощником Унаи Эмери - он также входил в тренерский штаб испанского специалиста, когда тот работал в московском "Спартаке". На данный момент Эмери является главным тренером английской "Астон Виллы".
Карседо подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года. В текущем сезоне испанец был главным тренером кипрского "Пафоса", а ранее занимал аналогичный пост в "Ивиса" и "Реал Сарагоса".
Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения в "Спартак"
