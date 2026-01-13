"Считаю очки до пятёрки и хочу быть выше". Байрамян - о перспективах "Ростова"

"У любого спортсмена есть мотивация выигрывать каждую игру и быть как можно выше. Мы идём на 11-м месте в таблице, но я считаю очки до пятёрки и хочу быть выше.
Всё в наших руках, ногах, головах. Но все должны понимать, что "Ростов" — очень молодая команда", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".
В текущем сезоне Хорен Байрамян провел за "Ростов" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Полузащитник выступает за южан с 2011 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян оценил перспективы команды в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"