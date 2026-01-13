"Он присоединится к нам на сборах и будет проходить восстановление под наблюдением врачей. Вы все помните момент получения травмы. По срокам его восстановления — до апреля. Он присоединится к нам в конце января", - приводит слова Козлова "Чемпионат".
Срджан Бабич получил повреждение в октябре 2025 года - у защитника был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Сербский защитник выступает за красно-белых с лета 2023 года - всего Бабич провел за столичный клуб во всех турнирах 68 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В "Спартаке" рассказали, когда Бабич вернется на поле после травмы
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"