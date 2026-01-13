"Знаю, что работал в "Пафосе". Знаю, что работал с Эмери. Знаю всё то, что крутилось в интернете. Все ждем с ним поработать. Хотим с позитивом начать сборы. Познакомиться ближе с тренером. И хорошо войти в продолжение сезона", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Ранее Хуан Карлос Карседо был помощником Унаи Эмери - он также входил в тренерский штаб испанского специалиста, когда тот работал в московском "Спартаке". На данный момент Эмери является главным тренером английской "Астон Виллы".
Карседо подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года. В текущем сезоне испанец был главным тренером кипрского "Пафоса", а ранее занимал аналогичный пост в "Ивиса" и "Реал Сарагоса".
Зобнин высказался о назначении Карседо на пост главного тренера "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"