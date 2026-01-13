"Заболотный — один из эталонов нашего футбола. Все следите за его сторисами (смеётся). Он много времени проводит в зале, первым приезжает. Молодому поколению есть с кого брать пример", - цитирует Козлова "Чемпионат".
Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" летом 2025 года и заключил однолетний контракт. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 14 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Ранее нападающий выступал за подмосковные "Химки", ЦСКА, "Сочи", петербургский "Зенит" и воронежский "Факел".
Главный врач "Спартака": Заболотный — один из эталонов нашего футбола
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов высказался о физической форме Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"