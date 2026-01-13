Семин – о переходе Баринова: "Локо" не видел Дмитрия чересчур важным игроком

"Это решение не только игрока, но и двух клубов. Одни не стали задерживать Баринова, другие очень хотели его видеть у себя в команде. ЦСКА проявил больше желания, видел Баринова в переделанной роли. А "Локомотив", видимо, нет. Они не видели Дмитрия чересчур важным игроком", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
Во вторник, 13 января "Локомотив" объявил о трансфере Дмитрия Баринова в ЦСКА. Полузащитник заключил трудовое соглашение с армейцами до лета 2029 года. В ЦСКА он будет играть под 6-м номером.
29-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". За все время в составе красно-зеленых он принял участие в 274 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 27 результативных передач. Вместе с железнодорожниками в сезоне-2017/18 он выиграл чемпионат России, а также за свою карьеру он трижды становился обладателем Кубка и один раз – Суперкубка страны.
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о переходе полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: "Спорт-Экспресс"