Овчинников обратил внимание на прежние заявления футболиста, что в России он будет выступать только в составе "Локомотива".
- Ему хочется посоветовать: прежде, чем говорить, подумай хорошенько. Его фраза, что он не перейдёт в другой российский клуб, спровоцировала болельщиков. За базаром надо следить, - цитирует Овчинникова "Советский спорт".
13 января официально стало известно о переходе Баринова в ЦСКА. В СМИ была информация, что "армейцы" выплатят "железнодорожникам" около двух млн евро за трансфер игрока.
В этом сезоне РПЛ "Локомотив" с 37 баллами в активе занимает третье место, а ЦСКА идёт следом, набрав 36 очков.
"Его фраза спровоцировала болельщиков": Овчинников высказался о переходе Баринова в ЦСКА
Российский тренер Валерий Овчинников дал свой комментарий по поводу трансфера капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"