Капитан "Балтики" ответил, участвует ли команда в борьбе за чемпионство

Капитан калининградской "Балтики" Андрей Мендель поделился мнением о положении команды в чемпионате России и её перспективах в борьбе за высокие места.

Фото: ФК "Балтика"





- Если смотреть по турнирной таблице, мы в гонке. Пять очков - не так много, отрыв у первого места небольшой. Может, на ком-то и скажется, но тренерский штаб сделает всё, чтобы не было плохих последствий, - цитирует Менделя



"Балтика" занимает пятое место в чемпионате России. После 18 сыгранных матчей команда набрала 35 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара", в активе которого 40 баллов, на пять пунктов.



В первом матче после зимней паузы калининградцы в гостях проведут встречу с "Зенитом", идущим на второй строчке.