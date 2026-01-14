Капитан "Балтики" ответил, участвует ли команда в борьбе за чемпионство

По его словам, текущая турнирная ситуация позволяет говорить о том, что клуб остаётся среди претендентов в верхней части таблицы.
- Если смотреть по турнирной таблице, мы в гонке. Пять очков - не так много, отрыв у первого места небольшой. Может, на ком-то и скажется, но тренерский штаб сделает всё, чтобы не было плохих последствий, - цитирует Менделя "РБ Спорт".
"Балтика" занимает пятое место в чемпионате России. После 18 сыгранных матчей команда набрала 35 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара", в активе которого 40 баллов, на пять пунктов.
В первом матче после зимней паузы калининградцы в гостях проведут встречу с "Зенитом", идущим на второй строчке.
Капитан калининградской "Балтики" Андрей Мендель поделился мнением о положении команды в чемпионате России и её перспективах в борьбе за высокие места.
Фото: ФК "Балтика"