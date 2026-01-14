По его мнению, ключевую роль в этой ситуации сыграли просчёты руководства "железнодорожников" в вопросе продления контракта с полузащитником.
- Я думаю, что "Локомотив" недоработал по Баринову. Если хочешь продлить такого футболиста, нужно начинать переговоры за год до истечения контракта. В текущем сезоне Баринов был лидером команды. Думаю, что Дмитрий обиделся на клуб, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ".
О переходе 29-летнего опорного хавбека в ЦСКА официально было объявлено 13 января. В первой части сезона Баринов провёл 24 матча за "Локомотив" во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт с "красно-зелёными" действовал до лета 2026 года, тогда как с ЦСКА футболист подписал соглашение до конца сезона-2028/2029.
Шалимов считает, что Баринов обиделся на "Локомотив"
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о трансфере капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"