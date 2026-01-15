Аршавин отреагировал на решение руководства "Рубина" назначить Артигу

Аршавин считает, что фигура нового тренера не вызывает у него однозначной реакции, однако специалист хорошо знаком с российским чемпионатом, что является большим плюсом.
- Руководство или кто-то в руководстве уже давно искал замену Рахимову, и сейчас нашли. Назначение Артиги, может, не так однозначно, но с другой стороны, он знаком с чемпионатом, в целом его работа нормальная. Не феерическая и не фантастическая, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Испанец возглавил казанскую команду после ухода Рашида Рахимова в зимнюю паузу. Первую часть сезона "Рубин" завершил в середине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка и расположившись на седьмой позиции.
Фото: ФК "Химки"