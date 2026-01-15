Орлов - о Дивееве: лучший центральный защитник России

Официально о переходе футболиста из "Локомотива" в стан "армейцев" было объявлено 11 января.
- Дивеев - лучший центральный защитник России. Сейчас нужно постоянно оглядываться на то, чтобы паспортисты были в команде. Не очень приятное слово? Ну а что тут сделаешь? Зато правда! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Говоря о качествах игрока, Орлов отметил его уверенную игру в воздухе, а также способность подключаться к атакам и оказываться в голевых эпизодах.
В текущем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах и трижды отличился забитыми мячами.
Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере защитника Игоря Дивеева, ранее выступавшего за ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА