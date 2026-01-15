Накануне казанский клуб расторг контракт с Рашидом Рахимовым и назначил Артигу.
"У Артиги в "Рубине" нет никаких перспектив. В "Химках" у него были игроки под атакующий футбол, но он играл примитивно", — передает слова Гришина "Матч ТВ".
До "Рубина" Франк Артига тренировал ангольский клуб "Петру Атлетику". Ранее в России он работал в московских "Родине-2" (2023; 13 побед, 7 ничьих, 5 поражений), "Родине" (2023–2024; 13 побед, 5 ничьих, 6 поражений) и подмосковных "Химках" (2024–2025; 7 побед, 8 ничьих, 15 поражений).
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Рубин" с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Гришин поделился мнением о перспективах Артиги в "Рубине"
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение испанца Франка Артиги на пост главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"