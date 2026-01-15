"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона — источник

Санкт-петербургский "Зенит" сделал официальное предложение по трансферу полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона.
Фото: Getty Images
По словам журналиста Вене Касагранде, питерцы предложили за переход хавбека 20 млн евро.

Переговоры между клубами продолжаются. Примечательно, что недавно Джон попрощался с болельщиками "Брагантино" в социальных сетях.

Джон Джон выступает за бразильскую команду с июля 2024 года. В составе "Ред Булл" футболист на данный момент провел 75 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 результативных передач.

Контракт Джонатана дос Сантоса Розы рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 11 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится