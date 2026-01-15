"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона — источник

Санкт-петербургский " Зенит " сделал официальное предложение по трансферу полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона.

Фото: Getty Images

По словам журналиста Вене Касагранде, питерцы предложили за переход хавбека 20 млн евро.



Переговоры между клубами продолжаются. Примечательно, что недавно Джон попрощался с болельщиками "Брагантино" в социальных сетях.



Джон Джон выступает за бразильскую команду с июля 2024 года. В составе "Ред Булл" футболист на данный момент провел 75 матчей, забил 18 мячей и отдал 14 результативных передач.



Контракт Джонатана дос Сантоса Розы рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 11 млн евро.