Заварзин считает, что Рахимова нужно было оставить в "Рубине"

13 января Рашид Маматкулович был отправлен в отставку из казанского клуба, а днем позже наставником "Рубина" назначили испанца Франка Артигу.
"Считаю, что седьмое место — не самый плохой результат при том составе и возможностях, которые есть у "Рубина". И вдруг Рахимова снимают с должности. Надо было дать хотя бы до конца сезона доработать. Но нет, они подписали тренера, последним клубом которого была команда уровня районного первенства. Некоторые действия в нашем футболе не поддаются логике", — передает слова Заварзина "Матч ТВ".
По итогам 18 туров "Рубин" с 23 очками располагается на 7 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Бывший генеральный директор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин считает, что Рашида Рахимова не нужно было увольнять с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"