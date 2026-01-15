"Спартак" объявил состав на первый сбор под руководством Карседо

Московский " Спартак " составил список футболистов, которые поедут на первый тренировочный сбор команды в ОАЭ.

Фото: ФК "Спартак"

Новый главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо включил в заявку 27 футболистов.



Вратари: 1. Илья Помазун; 32. Руслан Пичиенко; 56. Александр Довбня; 98. Александр Максименко.



Защитники: 2. Олег Рябчук; 4. Александер Джику; 14. Илья Самошников; 68. Руслан Литвинов; 82. Даниил Хлусевич; 88. Егор Гузиев; 97. Даниил Денисов.



Полузащитники: 5. Эсекьель Барко; 7. Пабло Солари; 10. Маркиньос; 13. Максим Лайкин; 18. Наиль Умяров; 24. Никита Массалыга; 27. Игорь Дмитриев; 28. Даниил Зорин; 35. Кристофер Мартинс; 40. Иван Сорокин; 47. Роман Зобнин; 83. Жедсон Фернандеш; Антон Рощин.



Нападающие: 9. Манфред Угальде; 11. Ливай Гарсия; 91. Антон Заболотный.



Центральный защитник Кристофер Ву и вингер Тео Бонгонда получили отдых после выступления на Кубке Африки за сборные Камеруна и ДР Конго соответственно. Игрок центра обороны Срджан Бабич продолжает восстановление после операции на крестообразных связках и присоединится к команде в ходе второго сбора.